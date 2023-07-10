勞動部今(10)日公布最新無薪假統計，本次事業單位計531家，實施人數9126人，較上期減少1547家，人數更大減8835人。勞動部表示，主要因為暑假的旅遊旺季來到，以及製造業有接短單的情況，但本次大減並不代表無薪假實施趨勢上的真正舒緩，後續變化仍待觀察。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，本次事業單位計531家，實施人數9126人，較上期2078家減少1541家，也比上期實施人數1萬7961人減少8835人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次大減的行業別主要是支援服務業(旅行社為主)減少915家4666人，以及製造業減少165家2362人，其他如住宿餐飲、批發零售、運輸倉儲等也有減少。

王金蓉指出，本次大減原因一來包含月底月初效應，二來旅行社因為暑假到了，暑假旅遊旺季也有影響，但有部分業者仍反映接團情況不理想而接續實施，因此還要再觀察兩期左右，後續可能接續實施，假如人數上沒有再接續實施，應該就會往好的方向發展。

製造業這期減少主要還是和接單有關，製造業個別事業單位接單狀況都不同，例如有2家是這次新增實施，當中有家光纖通訊元件製造的廠商實施近200人，另家做半導體設備製造的實施110人左右，後者2020年曾經實施過，原因都是因為訂單減少。

王金蓉強調，整體數字下降一定是有些業者停止實施，例如有製作工具機、金屬機殼等業者接到短單而暫停實施，但從整體製造業來看，還是有許多業者因為沒有接到訂單而實施，因此不能認為製造業的無薪假實施情況已經回穩。