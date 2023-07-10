新竹縣動物保護防疫所11日將前往六福村進行2年1次的評鑑，台灣動物保護行政監督聯盟、鳥語獸躍與台灣動物平權促進會發布聯合新聞，指動保所發表聲明稱將邀請民間團體為評鑑委員，對此給予肯定，要求評鑑讓動保團體列席，動保所長彭正宇指六福村是私人企業，評鑑過程中可能涉及營業秘密，不適合開放動保團體列席監督。

彭正宇表示，六福村112年動物展演評鑑將在11日進行，評選委員的選派，是依照六福村園區內動物特性，特別挑選具有野生動物飼養、動物園經營管理及醫療專長相關學者，並接受各方建議挑選一位具有動物福利經驗的民間團體代表作為評鑑委員，參與委員皆為行政院農業委員會提供專家學者名單，其專業性及公正性應無庸置疑。

彭正宇指，為避免本次評鑑委員壓力過重，影響評鑑的公平性及公正性，於評鑑前動保所不公開此次評鑑委員名單，待完成評鑑後，於徵得評鑑委員同意後公開委員名單，並依動物展演管理辦法將評鑑結果公布。

彭正宇指5月12日監委赴六福村會勘，係監委職權行使，所有參與人員皆非動保所能置喙，更無動保團體指控幫助業者迴避動團監督情事，有關開放動保團體列席監督部分，由於六福村為私人企業，評鑑過程中可能涉及營業秘密，故不適合開放動保團體列席監督，敬請見諒。

動保團體表示，開放動保團體列席監督，可確保所列舉諸多缺失能被發現，同時公布邀請專家學者團體名單，邀請民間團體代表應該避免為共同利益團體，並具備野生動物以及動物福利專業。

動保團體表示，2021年六福村「輕鬆」通過審查並取得許可證，如今因東非狒狒事件以及其他動物福利缺失遭到揭露，當年審查結果備受質疑，既然動保所於受訪時強調「這次評鑑一定會以公平公正精神進行」，應比照東非狒狒會勘資訊公開三原則「公開委員名單與建議事項、公開改善期限、公開複查制度」，以重建社會公信力。