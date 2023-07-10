台中市政府衛生局爭取5118萬拆除重建清水區衛生所，10日進行揭牌啟用。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

重建的台中市清水區衛生所除提供長照相關服務，也整合社區營養師提供營養諮詢服務。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

有40年歷史的台中市清水區衛生所是當地健康相關服務的核心據點，由於被鑑定耐震力不足，台中市政府衛生局爭取5118萬拆除重建，由台中市長盧秀燕10日進行揭牌啟用；她說，不僅面積增加近6成，更新建置長期照顧管理中心，提供民眾更多元的在地服務。

清水區衛生所興建於1983年，位處當地交通密集、人口集中之地，歷年來推動預防保健、預防注射、疾病防治與等公共衛生業務，深獲地方民眾肯定，卻被檢測出建物氯離子過高，結構安全鑑定耐震能力不足。經台中市政府衛生局爭取中央衛生福利部補助3400萬元，加上市府自籌編列1718萬，共5118萬元經費拆除重建。

「清水衛生所1年能照顧3萬多名市民的身體健康」，盧秀燕指出，重建的衛生所總面積較原面積增加58％，其中1、2樓為檢查室、診療室、注射室、兒童發展測驗室、社區營養推廣分中心，同時整併海線清水、沙鹿、梧棲、龍井、大甲、大安、外埔等7區照顧管理人力，於4樓設立獨立之長期照顧管理中心清水分站，提供民眾更多元的在地服務。

她說，近年因物價上漲，部分內部設備經費不足，也要特別感謝地方仕紳、企業等，包括清水紫雲巖和多家企業贊助籌措設備協助衛生所改建。

衛生局指出，目前海線地區有7768位長照個案，由2位督導和16位長照專員進行服務，原先都要由衛生局派遣到海線訪視，新建衛生所提供駐點空間，減少交通耗時，可以更快服務民眾，未來也預計再增加6名長照專員，提升服務量能；衛生局長曾梓展說，除長照相關服務，也整合社區營養師提供營養諮詢服務，清水衛生所將成為守護大家健康的「好厝邊」。