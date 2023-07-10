台塑(1301)第二季合併營業額484億元、季減少7.2%，銷售價、量均呈現減少；台塑第二季本業虧損24億元，合併稅前利益10億元，季減少56.5%；合併稅後利益12億元、季衰退47.7%；歸屬母公司每股稅後盈餘為0.19元。台塑表示，第二季因為美國石化同業挾低廉原料成本優勢大量出口，加上大陸經濟復甦不如預期，石化產品價格下跌，利差縮小，第二季各產品平均價格都比第一季下跌，幅度介於4~19%，導致第二季本業由盈轉虧，惟第二季有現金股利收入32億元。

南亞(1303)第二季合併營業額637.4億元、季減少3.1%；單季合併稅前利益較季增加0.2億元：第二季歸屬母公司稅後利益為9.4億元，每股稅後盈餘0.12元。南亞表示，第二季電子材料產品受淡季影響，獲利減少，其他產品都略較第一季有利；塑膠加工產品需求回溫，台灣、大陸、美國獲利皆有增加；聚酯產品因美國通膨逐漸緩和，帶動獲利成長；化工產品因EG利差改善，部分產線重啟，虧損減少。

台化(1326)第二季營業額751.7億元、季減少9.5%；單季合併稅前利益15.8億元較第一季增加27.1億元，單季營業虧損增加8.4億元，但有現金股利44.4億元；單季歸屬母公司稅後利益為16.82億元；每股稅後利益0.29元。台化表示，雖然第二季市況持續低迷，但虧損比第一季已有收斂，其中台灣本業若與第一季相比，剔除季末庫存評價，則虧損減少5.1億元，其中還包含第2季安排ARO-3、SM-3等大型產線定檢影響，否則改善幅度將會到明顯，至於海外寧波及越南子公司則改善有限。

台塑化(6505)第二季營業額1593.97億元，季減少13.7%；單季自結合併稅前虧損19.2億元，合併稅後虧損11.67億元；歸屬母公司的稅後虧損11.57億元，每股稅後虧損0.13元。台塑化第二季吃下虧損，主要是因為第二季煉油事業產品均價86.2美元/桶，季減少10.1美元/桶，杜拜原油均價比第一季下跌2.5美元/桶及主要產品價差減少所致，此外，烯烴事業營業額比第一季減少15.1%，價量都呈現下跌。