國民黨2024立委參選人、台中市議員羅廷瑋除了是政治工作者外，本身還是一位三寶爸，對於孩子的教育非常重視，多年來協助推廣「科丁」（coding）課程，今年的暑期營也讓孩子們非常享受，甚至希望營隊能夠多辦幾天，讓他非常有成就感，並說會持續提供幫助，讓台灣的孩子們能夠贏在起跑點。

羅廷瑋今（10）日在臉書表示，在如今這個時代，「程式語言」幾乎可說是國際上的通識教育，對於教育文化非常重視的他，也因此在幾年前就開始推廣科丁課程，今年的「2023夏令程式FUN學營」，就是由科丁聯盟協會培訓的程式設計教練擔任講師，在文雅國小、國光國小、臺中國小、光復國小、瑞井國小等5間學校辦理。

羅廷瑋透露，講師以活潑生動的主題方式，教導學生程式設計與認識AI、更有效率使用AI的養成方法，5天的課程結束後小朋友們都說很好玩，得到很多收穫，還認識了聯合國的SDGS概念，希望營隊能夠多辦幾天。

羅廷瑋強調，「給孩子更好的未來」一直是他的承諾，接下來他也會持續努力，讓孩子們在玩遊戲的同時，也愛上自己設計遊戲，讓台灣的孩子能贏夠在起跑點，快樂地成長。