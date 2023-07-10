行政院長陳建仁（左3）10日視察國道1號銜接台74線系統工程。（陳淑芬攝）

行政院長陳建仁10日視察國道1號銜接台74線系統工程。（陳淑芬攝）

視察國1銜接台74線工程 陳建仁：中市將完成內、外環線

國道1號銜接台74線系統工程總經費62.69億元，預定在2024年5月通車。行政院長陳建仁10日視察時表示，工程施工期間遇到很多困難，進度還超前2％，完工後，加上年初通車的國道4號豐原、潭子路段，中市就完成內、外環線交通建設，希望如期、如質完工，許給台中市民更好的交通及生活。

國道1號銜接台74線系統交流道工程，行政院在2016年5月核准可行性評估、2019年3月核定建設計畫，並在2019年11月開工，目前施工預定進度為70％，實際進度為72.53％，進度超前2.53％，預定將在2024年5月底通車。陳建仁由交通部長王國材等人陪同，到環中路一段工區視察。

陳建仁表示，此建設工程相當壯觀，完成後可解決大雅交流道附近、中市都會區的交通雍塞，並完成台中市內、外環線交通建設，內環線就是國道3、潭子4號所組成，銜接市區及屯區；外環線就是國道3號、國道4號，串連山、海線。

陳建仁表示，建設需要中央、地方及廠商協力合作，此工程期間遇到疫情、原物料上漲及人力缺工等挑戰，施工進度還能超前，真的很不簡單。

「台中的高、快速道路網應該是全國最完備」王國材說，國1、國3、國4及台74線形成大小環的高、快速路網，但也面臨系統間的銜接問題，台74線是台中市往外、通勤重要路線，但與國1沒有銜接，國道1號銜接台74線系統交流道工程的意義就是銜接國1與74線，又打通主要節點，提升高、快速路網效率。