前屏東縣長潘孟安飼養的流浪貓「麒麟」近日走失，家人焦急萬分，臉書有52萬粉絲的他急得PO網協尋，希望藉由眾人力量能找到這「家人」。

潘孟安PO文表示，每次回到車城老家，總是不停跟我要食物的麒麟，家人剛告知我說昨天晚上夜裡走丟了。一直積極尋找，我要拜託大家，如果有消息跟我們聯絡，地點就在車城福安宮附近及前面街道。

麒麟，是隻有麒麟尾的流浪貓。和她的緣分相遇在幾年前的夏天，就在福安宮旁，看起來像是被棄養的狀態，因為並不像流浪多時的貓，姪子們帶她去動物醫院，好生照顧漸漸康復了起來！

我和她第一次見面，因為陌生，她有點害怕我，姪子給我超大罐的肉泥，餵食她後，我成功的拉近了我們的距離。

可能是因為流浪過的原因，麒麟並不是嬌弱的貓咪，有些傲嬌、但卻非常黏在我母親身旁，在我外出工作的時候，代替我陪伴老母親，因為她，家裡頭溫暖了許多時光。

每次我回到老家，就是不斷地被阻擋去路、各種姿勢攔截動線要食，你還必須陪著她在旁邊吃飯，不然她不吃完，她是家庭生活裡重要的一員。

麒麟是我們的家人，我們跟擁有毛小孩的你們一樣，感到焦急與心急，她身上有晶片，我們只能盡可能的尋找，如果有線索，在拜託大家提供，謝謝大家。