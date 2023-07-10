雲林縣登革熱累計19例，虎尾鎮展開預防性清消。（張朝欣攝）

雲林縣本土登革熱確診至9日累計19例，雲林縣長張麗善10日參加虎尾鎮登革熱病媒蚊環境消毒活動，表示確診19例中有17例在古坑鄉，斗六市2例，多名個案曾到古坑鄉荷苞山桐花公園，目前桐花公園已封園，為避免疫情持續擴大，呼籲各鄉鎮進行預防性清消，縣府也會持續快篩，並嚴格執行環境清潔稽查工作。

雲林登革熱確診案主要集中於古坑山區，不過位於平原區的虎尾鎮並未掉以輕心，鎮長丁學忠10日在虎尾百年水塔廣場舉辦「登革熱病媒蚊環境消毒活動」，除動員10餘名人員在現場示範清消工作，也向民眾宣導「巡、倒、清、刷」環境清潔4字訣，請大家共同杜絕病媒蚊孳生。

丁學忠表示，虎尾鎮今年環境消毒工作分為3期施作，第1期已於5月完成，第2期本月10日開始執行，第3期訂在10月，登革熱用藥防治範圍包含鎮內29里的公園、空地、水溝及公共區域等環境，藉由噴灑及投放藥物，盡可能杜絕病蚊媒孳生。提醒民眾每周進行1次病蚊媒孳生源檢查，避免容器積水是重點工作。

張麗善說，雲林19例確診案中，已有6人出院，13人還在醫院治療，目前會持續在古坑鄉進行快篩，若民眾有發燒、嘔吐、肌肉酸痛、關節酸痛等症狀，請盡速到6大醫院或快篩站檢查，另外，持續杜絕病蚊媒孳生也是重點工作之一，請大家共同配合，將疫情控制在一定範圍內不要擴大。