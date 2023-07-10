南韓人氣女團BLACKPINK先前來到高雄開唱，連兩天吸引9萬名BLINK（粉絲名稱）到場朝聖，可見BLACKPINK的魅力之大；不過今年BLACKPINK與YG娛樂合約即將到期，因此從年初就有媒體和網友不斷猜測四人是否續約，如今卻傳出僅Rosé續約其他成員可能離開的消息。

微博上今（10）日驚傳Jennie在安可場北美世巡演唱會「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] ENCORE IN NORTH AMERICA 」結束後，將宣布與YG娛樂不續約的消息，也爆料Jisoo也不續約，並且去到同一家經紀公司，而目前Lisa還在與YG娛樂談判中，但她自己本身也想離開，四人中僅有Rosé確定續約，消息曝光後，立刻掀起網友討論；對此，YG娛樂並未做出回應。

事實上，BLACKPINK目前舉辦的巡迴演唱會「Born Pink」，截止至四月在北美、歐洲共計開唱28場，並吸引了逾36萬名觀眾入場，而門票收入高達1048億韓元（約25億1千萬台幣），也打破英國知名女子團體辣妹合唱團(Spice Girls)於2019年時以11場巡演創下的1044億韓元（約25億台幣）的記錄。

然而，根據YG娛樂2023年第一季的財報，營業額約1575億韓元（約37億台幣），相較去年的719億韓元（約17億台幣）成長了119％，營業利潤則為364億韓元（約8億7千萬台幣），相較去年65億韓元（約1億5千萬台幣）成長460％，而主要利潤來源為旗下藝人的巡演，包括BLACKPINK進行了14場演出，而TREASURE則是10場，目前近期兩團的巡演將持續進行中，因此若BLACKPINK成員未能完成續約，恐造成YG娛樂一定程度的影響。