桃園市觀音國民運動中心開幕前2周免費使用各項運動設施。（體育局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市觀音國民運動中心去年8月完工，居民引頸期盼終於在10日啟用，試營運期間至7月23日全館免費入場，體驗運動設施不用錢，因該中心位處桃園科技工業園區，設籍或任職於觀音、新屋區的市民和勞工，以及桃科園區員工，至年底前可享半價優惠，全新場館提供各式運動空間及設備，鼓勵全民運動。

觀音國民運動中心位於桃科一路與桃科三路交叉口，館內設有羽球場、桌球室、25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場等運動設施，其中，羽球場引進軟式布質風管，可大幅降低館內風流對羽球軌跡的影響，帶給球友們高品質使用體驗。另外，25公尺室內溫水游泳池旁設有SPA池、兒童池、三溫暖冷熱水池、烤箱及蒸氣室，豐富使用體驗。館內也設有兒童體適能室和社區教室，未來也將規畫開設兒童相關體適能課程。

體育局綜合規畫科長廖維敏說，因應台灣逐邁入高齡化社會，除提供65歲以上長者在公益時段周一至周日上午8點至10點、下午2點至4點可享免費入場外，未來也將開設更多樂齡族群的體適能及游泳課程，促進年長者身心健康。另因應桃科園區有相當多的移工，也將規畫移工享有團體課程9折優惠，期盼不同族群都能透過運動開拓社交網路，落實運動平權政策。

開車前往運動的民眾，觀音國民運動中心地下停車場則提供37個汽車停車位及51個機車停車位，但也有人認為觀音國民運動中心位處偏遠，體育局則鼓勵也可搭乘「桃園市公車5039線」至觀音國民運動中心站下車，每日上午6點15分至晚間6點50分間共計有12班次運行。