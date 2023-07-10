氣象局長鄭明典任局長3年，經常在臉書分享天氣動態，鄭明典今表示，在氣象局只剩下4個上班日，下周起將退休，他收到中華郵政送的紀念郵票，上頭一行字寫「鄭明典112年7月16日起周休7日」，還印有6張他過去播報氣象的模樣，意外禮物讓他欣喜說，「感謝中華郵政的朋友們！」

鄭明典今（10）日在個人臉書指出，今收到中華郵政送的「紀念郵票」 ，上面印有「強風特報！放假囉~」、「鄭明典112年7月16日起周休7日」。根據他上傳的照片來看，郵票上兩側印有總統府、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、101大樓和女王頭等景點，中間則是鄭明典歷年在氣象局播報氣象的模樣，意外得到的禮物，讓他非常喜歡，「感謝中華郵政的朋友們！」

鄭明典「16日起周休7日」 ，收到中華郵政印製的紀念郵票。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

據《TVBS》報導，鄭明典表示，今日不算，上班日只剩下4天，也就是最後一周。研究氣象已47年，付出很多感情，也不太喜歡把資料亂丟，但現在要把東西搬回家又好像沒什麼意義，所以還在掙扎辦公室的一箱箱的物品要怎麼處理。

至於退休後能否再看到鄭明典發文，他笑說，「應該還是能看到」，但臉書上的貼文多數是看到、想到馬上就寫。話鋒一轉，鄭明典也呼籲外界多關心氣候變遷問題，因氣候變異的狀況比學者預期的還要更快。