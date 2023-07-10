今年分科測驗周三、周四舉行，但大考中心才公布試場分配表，引發家長抗議。大考中心表示，去年8月5日公告112學年度考試簡章時，已定112學年度分科測驗之開放應試號碼查詢日為7月6日，公布試場分配表為7月10日。

大考中心說，自111學年度分科測驗開始，配合考招日程，分科測驗從報名結束後到考試前的試務作業期程相當幅度縮短，今年因逢端午連假，於規畫年度試務日程時已納入其對於報名資料核校作業以及考（分）區作業時程。

大考中心指出，除簡章外，為提醒考生與家長、老師留意主要試務日程，會於不同重要試務階段發布新聞稿，如提醒報名、提醒報名截止、提醒開放應考資訊查詢、以及公告試場分配表等，於7月5日發布之開放應試號碼查詢新聞稿，即有提醒考生於7月10日公布試場分配表及考試地點。

有關社會各界對於本次分科測驗公告試場分配表日期之建議，大考中心表示，會再盡力於掌握資料正確性之下，檢視作業效能，看是否有再縮短作業時程之可行性。