屏東一名男子發現，妻子竟與一名先前擔任他婚禮禮賓人員的工程師在汽車旅館發生性行為，認為自己的配偶權遭到嚴重侵害，憤而向工程師求償100萬元撫慰金。屏東地院審結，認為男子侵權屬實，應賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子於2016年間結婚，但他發現妻子子宮外孕，一查之下才得知妻子在2021年9月間，與一名男工程師相約汽車旅館開房間，甚至該男還曾擔任他婚禮的禮賓人員，明確知情他妻子是有配偶之人，認為該男侵害配偶權情節重大，依法向其請求賠償100萬元精神撫慰金。

對此，工程師說，女方與丈夫的感情長期冷淡，已出現破綻，他與女方僅是酒後一夜情，並沒有「情節重大」，此外求償金額也過高，以他的身分地位他僅有辦法賠償15萬元。

屏東地院審理時，法官認為，工程師確實有與女方發生性行為，縱使夫妻倆感情淡漠，在婚姻關係仍存續的情況下，並不容許他人破壞或侵害，且夫妻倆為此離婚，實在難相信侵權情節不重大，審酌後判工程師需賠償人夫20萬元為適當。可上訴。