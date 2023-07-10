台塑6月合併營業額158.93億元，月減少2.8%、年減少33.6%。台塑表示，6月營收相較5月衰退主要是因為全球景氣減緩，民生終端需求不佳，且美國及大陸石化同業低價競爭，客戶觀望，石化行情承壓，因此， 6月各主要產品價格比5月下跌，幅度介於3~9%。

南亞6月合併營收197.9億元，月減少12.4%、年減少38.4%。南亞表示，6月營收衰退主要是因為化工產品因美國EG船期延後，及配合後續定檢預留庫存，使得交運量減少；電子材料產品則因傳統淡季與原料價格下跌影響，銷售量、價均下滑所致。

台化6月合併營業額251.53億元，月成長2.6%、年減少31%。台化表示，6月營收相較5月小幅成長，是因ARO-3廠及SM-3廠定檢結束，PX、SM產銷量提升及萃餘油回售台塑化增加，合計影響33.9億元；發電機組運轉時數增加，影響3.7億元；OX、ABS、PP加強銷售增加3.5億元。

台塑化6月合併營業額538.13億元，月減少6.4%、年減少39.2%。台塑化6月原油煉製量1415.9萬桶，比5月減少87.7萬桶，但受外銷油品船期影響，6月產品總銷售量1498.1萬桶，比5月減少195.7萬桶。售價方面，6月杜拜原油比5月上漲0.1美元/桶，但受內銷汽、柴油配合國內平穩物價機制之吸收金額比5月增加，以及內銷航燃計價週期影響，6月產品平均售價比5月減少0.4美元/桶。