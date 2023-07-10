終場加權指數小跌11.41點、收於16652.80點，跌幅0.07％，為連4日收黑，成交量收斂至2667.67億元。早盤開高上漲0.5％的櫃買指數11點20分後亦同步遭摜壓翻黑，終場下跌0.44％、收於220.85點，接近全日最低點220.80點，成交量收斂至818.19億元。

盤面各類股以數位雲端股勁揚3.3％領軍、貿易百貨及電機機械股漲逾1％居次，電器電纜股漲近1％。金融股小漲0.3％穩盤，成交量較大的電子及半導體股尾盤翻黑小跌約0.1％，僅電腦周邊設備股小漲0.2％，航運股開低走低跌逾2％、資訊服務股跌逾1.6％表現偏弱。

權值股午盤後走勢分歧，以廣達(2382)及和泰車(2207)漲逾1％、國泰金(2882)漲近1％維持強勢，統一(1216)及合庫金(5880)漲逾0.5％。權王台積電(2330)漲勢受賣壓出籠壓抑、終場收於平盤，鴻海(2317)跌近1％、兆豐金(2886)及聯發科(2454)齊跌逾1％，表現相對偏弱。

台股今日開高後翻黑震盪，加權指數落差達162.98點。元富投顧認為，台股目前呈現連破短天期均線、再破月線的拉回格局狀態，在上有月線反壓、下有次大量支撐下，預估短線區間約在16500～17000點間震盪。

元富投顧指出，台股中期需觀察3大重要變數，首先為美元指數和新台幣強弱，將影響資金移動方向，短線台幣偏弱。其次為聯準會何時停止升息和降息，目前推估今年底前都不會降息，須密切觀察。最後，台股進入除權息旺季，觀察美股重量級AI概念股走勢。