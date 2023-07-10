李姓男子9日開車載妻兒至玉山國家公園塔塔加遊玩，發現黃喉貂跟著車子走走停停，疑出現「乞食」行為。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投市李姓男子9日開車載妻兒至玉山國家公園塔塔加遊玩，行經夫妻樹附近路段巧遇1隻黃喉貂，全家又驚又喜停車觀賞，未料黃喉貂並未逃跑，反而朝車子靠近，還跟著車子走走停停，疑出現「乞食」行為；玉管處呼籲，民眾勿餵食野生動物，並遵守無痕山林規範將垃圾、廚餘帶下山，一起維護自然生態環境。

塔塔加黃喉貂追車乞食？玉管處呼籲勿餵食野生動物

玉山國家公園管理處指出，黃喉貂是台灣特有亞種、珍貴稀有保育類野生動物，主要分布在海拔約2000公尺的台灣原始林，為肉食性動物，雄性黃喉貂會群體圍獵體型比牠們大的山羌，由於牠動作敏捷，又被稱為「黃色閃電」。近日遊客到玉山塔塔加山區遊玩，赫然發現黃喉貂跟台灣獼猴一樣出現「乞食」行為。

李姓男子說，他9日開車載妻兒到玉山塔塔加遊玩，行經台21線、新中橫公路夫妻樹路段赫見路旁有1隻黃喉貂，停車並搖下車，讓車上兩個就讀國小的孩子就近觀察，妻子持手機紀錄，未料黃喉貂一點都不怕人車，朝車子靠近，他發動車子緩速離開，黃喉貂也一路尾隨，雖然孩子們很開心，他卻很憂心，懷疑黃喉貂與台灣獼猴一樣出現「乞食」行為。

玉管處副處長邦卡兒指出，經調查塔塔加地區大約有20多隻黃喉貂出沒，發現疑似遊客違規餵食，造成該批黃喉貂行為改變，提醒遊客勿餵食野生動物，若被發現餵食且經檢舉將依違反《國家公園法》處3千元以下罰款，也呼籲遊客遵守無痕山林規範，勿餵食、將廚餘及垃圾帶下山，以免影響、改變野生動物行為，一起守護自然生態環境。