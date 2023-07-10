高雄暑期最大盛事「2023高雄啤酒音樂節」睽違3年回歸，活動精彩獲得熱烈回響，但今年啤酒音樂節也引發民怨，有民眾反應音樂節音響震耳欲聾，嚴重影響生活品質，對此，高市府環保局表示，音樂節於晚間10時後仍在演唱，將依噪音管制法裁處3000元至3萬元罰鍰。

「高雄啤酒音樂節」於7日到9日在高雄夢時代對面廣場熱鬧登場，首日由搖滾天團八三夭開場，接續由國內外巨星輪番開唱，包含韓星JESSI、盧廣仲及韓團MAMAMOO＋、動力火車都登台演出，吸引超過6萬人參與，也帶動觀光、住宿、餐飲等約10億觀光財。

但今年高雄啤酒音樂節也引發爭議，許多民眾投訴啤酒音樂節的音量過大或演唱太晚，導致附近居民生活受到影響，根據高市府環保局統計，自7月7日至9日，共接獲擴音設施噪音陳情17件，分別是7日6件、8日6件及9日5件。

高市府環保局表示，接獲相關通報後，立即派員到場稽查，7日及8日晚間10時過後現場稽查，活動正使用擴音設備進行演唱活動，違反晚上10時至翌日上午8時禁止使用擴音設施的規定，分別依噪音管制法第8條規定裁處3000元到3萬元罰鍰，並命立即改善，違者按次處罰。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！