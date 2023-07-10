俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6月23、24日發生短暫兵變震撼全球。國安高層透露，發生兵變前，國安局第一時間就與歐洲友好國家情報單位分享資訊，透過情資交換判斷將有嚴重局勢改變，由國安局長蔡明彥立刻入府向總統蔡英文報告恐有兵變徵候，事後證明預判結果與向總統報告內容一致，顯示我方推動情報外交有重大成果。

國安高層表示，台灣歷經八二三砲戰、台海危機、近期兩次中共環台及利劍對台軍演，國際間早已相當重視台灣，而將台灣當作重要的情報合作對象，尤其俄烏戰爭後，讓各國發現戰爭不再遙不可及，而必須獲取有效的情報，勢必展開國際合作，希望透過台灣了解中國大陸樣態，畢竟全球最了解大陸的就是台灣，因此國際情報在進入戰國時代後，反而也開啟了台灣的情報黃金時代。

國安高層解釋，國際情報界正在推動情報外交，台灣希望在這個黃金時代與各國建立共同安全圖像，此舉的意義在於跨國分享，讓各國的決策者知道可能面臨何種狀況，也能讓社會大眾理解面臨何種地緣政治挑戰，屆時若有重大事件發生，才能串連戰略與情報、即時採取行動。例如美國等情報首長近期開始與媒體、社會大眾互動。

針對是否感受到大陸的威脅，才形成這樣的氛圍。國安高層解釋，大陸對於國際的態度日趨強勢，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭後，形成威權主義與民主陣營的競爭態勢正在成形當中，讓歐洲國家面臨「挑戰」，因此在這個黃金年代中，台灣與相關國家互動比過往來密切。

國安高層指出，情報工作倚靠的是機先預警，不是等事情發生後才撰寫無意義的報告，這才是情報工作應該著墨之處。但事前預判報告並非沒有風險，必須隨著動態不斷更新，因預判結果就是一翻兩瞪眼。但情報單位絕不能怕出錯，必須要很負責任的更新進行報告。