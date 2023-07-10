夏天是尿路結石好發季節，而腎結石屬尿路結石一種，除了喝水量不夠易造成外，也常聽到鈣吃多易結石的說法。對此，馬偕紀念醫院泌尿外科主治醫師李致樵解答，鈣太多、太少都易引發腎結石，因此不要特別補充或限制攝取。他指出，飲食方面，應避免攝取過量含草酸、維生素C、動物性蛋白、鹽分及含嘌呤的食物。其中，嘌呤食物如內臟、海鮮、高湯和黃豆等都是。

醫師李致樵在個人網站撰文分享，在台灣尿路結石的好發率大約為10％，男性多於女性，以腎結石為最多。他表示，有長過腎結石的人，10年內再發生的機率高達50％。所以務必要定期追蹤有無再發生。建議每半年到一年驗尿、照腹部X光及腎臟超音波，才可及早發現、及早治療。

至於有何方法能預防腎結石再次找上門？李致樵分成3層面進行說明。其一是水分攝取，他建議每天要喝3公升的液體，以水、中性酸鹼度的飲料為主，若有流汗要喝更多；且每天排尿量要達2～2.5公升，讓尿液清澈透明、無色無味。

其二是食物攝取，李致樵強調，不要特別補充或限制鈣質攝取，因為鈣太多、太少都易引發腎結石。若是沒長過腎結石的長者要補充鈣質，需配合大量喝水來降低尿鈣濃度。

李致樵接著表示，再來要多攝取水果、蔬菜及高纖維食物，且注意飲食攝取要均衡；另外，避免攝取過多含有草酸的食物，像是巧克力、菠菜、濃茶、啤酒及堅果；避免攝取過多維生素C，因其會代謝成草酸，對長過草酸鈣結石者，要特別留意攝取量；避免攝取過多動物性蛋白；避免攝取過多鹽分；避免攝取過多含嘌呤的食物，尤其針對尿酸結石，如內臟、海鮮、高湯、黃豆等。

最後是生活型態，李致樵說，避免肥胖或高血壓，且要適度的運動，都能預防腎結石形成。