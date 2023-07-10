市府工務處指PAC路面可加速排水、減少反射。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府工務處指PAC路面可加速排水、減少反射、降噪、減少行車水花等。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

市府工務處列舉PAC路面好處，指如反應好會研議擴大推行。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府為提升道路品質，向內政部營建署爭取獲前瞻計畫經費，加上市府自籌款共2200萬元，進行大雅路啟明路至雅竹路段路面整修工程，是全市第一條PAC試辦道路，市府工務處指PAC路面可加速排水、減少反射、降噪、減少行車水花等，雖單價貴4成，如反應好，會研議擴大推行。

工務處表示，大雅路啟明路至雅竹路段路面改善，試辦使用多孔隙瀝青混凝土PAC材料，與一般瀝青混凝土AC材料相比，PAC材質舖面具多孔特性可加速排除路面水、減少雨天車輛頭燈造成的路面光線反射，提高對路面標線的辨識力。

另外，路面多孔隙可減少、吸收部分車輛行駛噪音，亦能減少都市中鋪面的熱能儲存，減少環境溫度，減緩熱島效應，減少道路鋪面水膜、行車經過時水花四濺，皆提高後方行車視線及安全。

工務處也表示，完工至今近1個月時間，獲不少市民好評，雨天期間派員實地勘查鋪設路段，實際體驗PAC滲透雨水及行車辨識度的效益，此外現場透水性試驗符合規範要求，顯示效果良好。

臉書社群分享市府訊息後，確實有網友評價正面，說「下雨晚上真的有感」、「路面很好，希望每條柏油路都能實施」，但不少人諷刺可能過不了多久就開始挖啊挖。