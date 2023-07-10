位於屏東市勝利星村的遺構公園「空翔區」，上月修復完成並開幕，此區找來了知名創作人方文山等人，利用在地材料，打造出了新的裝置藝術。屏東縣長周春米也邀請大家造訪遺構公園，欣賞方文山的作品。

屏東縣文化處日前指出，方文山設計的《關於土地的建築記憶》，大量使用老式鐵窗花、水泥花磚、彩色玻璃窗等復古建材及早期施工法，令人彷彿看到時空背景的演進，重新喚起屬於過往的記憶，這些建築除保留了它過去的面貌，也成為這塊土地的見證，讓參訪者可以回顧並體驗過去的生活風貌。

周春米昨（9）日在臉書發文表示，方文山發揮了金曲作詞人的魅力，不管是音樂，還是裝置藝術創作，作品都相當優美。她提到，方文山的作品大量使用老式復古建材，堆砌出老眷村的年代感，帶著大家穿越時空，此外，方還為遺構公園寫了一篇《建築記憶》，「彙集過去的回憶，為屏東永久留下最美的印記」。