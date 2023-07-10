為改善問題不斷的新竹市立棒球場，市長高虹安預告有MLB美國職棒大聯盟球場經驗的場務專家Chad Olsen即將在12日來台提供協助，但筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮在臉書表示，此人沒有球場的設計與興建經驗，更不是Bright View的總經理；高虹安則是駁斥此說法，並希望謠言要適可而止。

臉書帳號「翁達瑞」今天發文指出，高虹安邀來場勘新竹棒球場的Chad Olsen與美國職棒大聯盟毫無關係，Chad Olsen更不是Bright View的總經理，指其是被高虹安吹捧成美國職棒大聯盟的球場專家，此言論也引發網友熱論。

對此，高虹安今天則駁斥此網路訊息，她表示，這真的是太誇張了，這怎麼可能去做假？Chad Olsen是Bright View公司的總經理，這絕對是沒有錯的，這些謠言都希望夠適可而止。

市府並指出，BrightView官方網站清楚載明，美國大聯盟的場務維護工作，確實是由BV公司執行，且Chad Olsen也確實是BV運動草坪事業部的總經理，身分無庸置疑，Chad Olsen過幾天就會抵台協助新竹棒球場改善，請大家拭目以待，呼籲有心人士不要以訛傳訛。