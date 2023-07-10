從演員進化製作人的林心如，昨（9日）出席車商活動，分享以自身「進化」過程的經驗，「每一次挑戰，都是揣著初生之犢的勇氣，希望自己嘗試看看，試了才知道好不好」她也因此常被身邊好友們讚有膽量，突破創造新的可能。

聊到開車的成長進化過程，林心如透露18歲就考取駕照，「當時覺得學會開車其實也是一種進化獨立成長，可以自由自在去想去的地方，不需等爸爸接送，非常逍遙自在」。除了演藝事業進化，林心如2019也為了圓夢完成碩士學業，並一直持續精進自己，她想對自己及大家說：「做自己喜歡的事情是一種享受，過程中努力把事情做好，並不斷讓自己進步、成長，是維持繼續向前的原動力。」

繼《光露營就很忙了》，林心如製作的《光開門就很忙了》正在熱播，她分享陳昊森本周在節目中意外流下男兒淚，以及自己聽到家家唱〈雨夜花〉的感動，都是成員們在節目裡最真實的感受表現。