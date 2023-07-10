原籍土耳其的歸化足球員36歲朱恩樂，目前效力台灣企業甲級足球聯賽球隊，2020年因拒絕酒測遭裁罰18萬元，分期繳納10萬元後，8萬元移送行政執行署新北分署執行，由於朱男月薪不足5萬元，且因近期有民事官司需支付訴訟費用，已無力繳清剩餘罰款，故賣掉在土耳其的房子，日前委託1名年輕女性友人繳清罰鍰。

據了解，朱男10多年前以足球員身分來台，是首位歸化中華民國籍的外籍足球運動員，現住新北市永和區。2020年2月20日深夜與友人聚餐，席間喝了2瓶啤酒，騎機車回家時在台北市羅斯福路3段遇警察攔檢，因拒絕酒測，遭台北市交通事件裁決所裁罰18萬元。

事後朱男辦理分期繳納，繳付10萬元後尚欠8萬元逾期未繳，今年3月間移送新北分署執行，經新北分署扣押其銀行存款，尚欠7萬8000餘元，另欠汽車強制險罰鍰3000元，合計8萬1000餘元。

由於朱男月薪不足5萬元，為籌措民事官司訴訟費用及繳交罰款，只好賣掉在土耳其的房子，日前已委託1名年輕女性友人繳清剩餘罰鍰。

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