田中千繪（左起）、郭大睿、范逸臣飾演一家人。（米倉影業提供）

導演魏德聖最新作品《BIG》（816）探討兒童癌症議題，找來田中千繪與范逸臣擔綱主要角色，兩人繼2008年《海角七號》後，久違地於大銀幕中合體，相隔15年，從之前的戀人關係變成醫美集團的董事長夫妻，有一位不幸罹患骨癌的兒子，除了面臨生命的考驗，兩人的感情也落入谷底。

10日《BIG》釋出首支宣傳花絮，首度正式曝光片中的主要家庭成員，包含曾沛慈、曾珮瑜、黃鐙輝、周厚安、夏宇童，與童星于卉喬、鄭又菲、郭大睿等人，也讓觀眾得以搶先一窺幕後拍攝紀錄。田中千繪表示，亞洲人把生死離別看得比較悲傷，可是電影是以輕鬆的方式講故事，可以帶給大家歡笑與淚水。范逸臣也提及，已有10多年的時間沒有跟魏德聖一起拍電影，但這次導演依舊是那個能把簡單故事化為最大感動的說故事者。

魏德聖則表示，第一次拍攝有21位主演的電影，雖然不是時代戲，但如何處理群戲與多條故事線，其實是很大的挑戰。故事源起是魏德聖多年前在電視紀錄片中訪談一位已截肢康復的癌童，但這位女孩卻意外地樂觀，給了他相當大的震撼與啟發，也終於在疫情過後，決定將這齣埋藏許久的劇本付諸實現，期望帶給社會溫暖正能量。

《BIG》主創團隊由魏德聖編導，帶領金獎團隊配樂何國杰、剪輯蘇珮儀、造型林欣宜、聲音音效杜篤之與吳書瑤、編劇蔡顗禾等，以及新海誠御用美術導演丹治匠帶領的日本動畫團隊，將帶給觀眾大驚喜。電影預售套票將於8月31日於《BIG》官網開賣。