台灣超商通路密集，讓民眾方便就近採買，其中龍頭7-11至今已開近6800間門市，包含368鄉鎮市區（除烏坵）每個需要服務所在，今（10日）桃園復興「羅浮門市」開幕，象徵達成全鄉全店全新里程碑。

「羅浮門市」位在綿延彎曲台7線北部橫貫公路中繼點，在地居民僅千餘人，購物不便是日常。為提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，除代收繳費、寄取包裹並設置ibon、ATM提供存提款服務等，同時規劃裝設思樂冰機台創造驚喜，均一價59元生活雜貨滿足日常需求，並首次集結近30項在地優質好物於專區陳列，提供多元消費體驗。

為感謝消費者，統一企業集團關係企業康是美、夢時代購物中心、統一時代百貨台北店／高雄店、星巴克等13個關係企業品牌通路同慶，自10日起至7月16日消費每滿888元即獲1次抽獎資格，有機會將BMW iXxDrive40純電豪華旗艦休旅、精品包帶回家。

7-11門市推出限量「全鄉全店隨取卡」售價888元，加碼贈送100元購物金；全店單筆消費金額滿888元持指定信用卡結帳立折100元、OPEN POINT會員折扣後金額滿888元再送民生用品兌換券。