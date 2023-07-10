台數科以光纖基礎建設優勢結合雲達國產5G解決方案，協助霧峰高爾夫球場數位轉型為全台灣首座5G智慧高爾夫球場。這個令人振奮的合作將引入多項創新科技應用，包括無人機巡檢服務、MR擊球輔助、無人割草機的環境維護、穿戴式裝置的健康安全監控，並利用5G專網的高頻寬、低延遲和廣連結的特性，建置戶外型的5G專網驗證場域以整合上述情境，並成為即時派工管理系統的重要傳輸基礎，解決傳統球場缺工、管理問題，提升高爾夫球場的運營效率、安全性和使用者體驗。

首先，無人機巡檢服務將成為霧峰智慧高爾夫球場的重要特色之一。透過5G專網的連接，球場管理者可透過無人機進行全面的球場監控和安全巡查，確保球場環境的安全和順暢運行。

其次，MR擊球輔助技術將為球場的會員帶來全新的擊球體驗。透過智慧頭盔，會員可以在實際擊球過程中獲得即時的數據和指導，幫助他們改進擊球技術和策略，提升球技水平。

此外，無人割草機的應用也將大大提升球場的維護效率。自動化割草機將通過自主導航和遠程監控技術，自動完成球場的草坪修剪工作，節省人力資源和時間成本。