台灣民眾黨至今為止，未在基隆市提名立委參選人，但據了解，民眾黨高層私下拜會部分前親民黨籍的基隆市議員及前議員，意圖拔椿。若民眾黨主席柯文哲正式投入總統大選，可能對國民黨的總統選情造成衝擊。不過到目前為止，各方都否認這種說法。

基隆市政壇近日傳出，有人私下與原親民黨籍的政治人物接觸，並促使以雙重黨籍加入台灣民眾黨。日前，更傳出民眾黨主席柯文哲有意拜會基隆市議會副議長楊秀玉，但後來消息傳出，楊秀玉婉拒這場會面。

這些基隆市原親民黨籍的政治人物，包括了前任及現任市議員，據傳因為民眾黨接受雙重黨籍，因此勸說這些政治人物在不公開或半公開的情況下，加入民眾黨籍；甚至也傳出有部分人士向國民黨提出退黨申請。

不過到目前為止，包括傳言中已經加入民眾黨的政治人物或是國民黨基隆市黨部，都鄭重否認有這麼一回事；甚至認為這是選前惡質的耳語，企圖影響國民黨的黨內團結。

前台北市副市長黃珊珊去年九合一選舉時，以無黨籍參選，直到今年4月初，才宣布加入民眾黨。據傳，黃雖然在民眾黨裡算得上是「前市府派」，但相對民眾黨的創黨元老，仍有勢單力孤之感。因此黃在加入民眾黨後，便積極勸說往日親民黨的同志轉投民眾黨。

民眾黨到目前為止，還沒有在基隆市提名立法委員參選人，且以國民黨提名的林沛祥在基隆市的實力來看，即使提名，勝選機率也不算高。然而，若真能說服原親民黨的政治人物轉投民眾黨，將可望有效在基隆市拉抬民眾黨的聲勢。同時，若柯文哲正式投入總統大選，也可能會影響國民黨總統選舉在基隆市的相關布局。