被害女子在Dcard指責男童的家長處理不當。（翻攝自Dcard）

北市1名女性8日晚間7點20分在天母大葉高島屋百貨，突遭到一名11歲的學童攻擊胸部，當下她感覺非常大力，2名男童則持續嘻笑，一副很好玩的樣子，而男童的家長竟也「啊不然我跟你說對不起嘛、不然你想怎樣」被害女子更加不滿，在Dcard上發文嗆「你被性騷擾開心？」員警獲報趕到現場，依少年偏差行為預防及輔導辦法製作兒童偏差行為紀錄表，轉社政單位輔導。

警方表示，事發在大葉高島屋的B1，2名11歲的男童在百貨公司內嬉鬧，大力用拳頭攻擊25歲左右的女性胸部，女子認為遭到性騷擾並當場報警，2名學童則稱，玩耍過程中不慎碰觸到其他路人，員警先將雙方隔開，請被害女子回派出所完成報案手續，碰觸胸部分，男童因未滿12歲，依法製作兒童偏差行為紀錄表，轉社政單位。

被害女子在Dcard標註「性騷擾」、「當眾攻擊」並指出，當下有路人阿姨湊近說，「我媽難過到說不出話，我堅決報警，畢竟對方一家人也沒有要認錯的意思，攻擊別人、侵犯別人、一家人態度還很囂張，我是心寒到極點，希望警方儘早通知社會局和國小相關單位」。