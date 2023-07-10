Esteury Ruiz was running rampant for the @Athletics 🏃‍♂️



The rookie OF recorded the first 4-SB game in the Majors since 2019: pic.twitter.com/wZI16OdxG9 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) April 27, 2023

大聯盟今年修改牽制規則，限制投手牽制次數，壘包加大成為「披薩盒」之後，腳程快的球員可望更上一層樓。上屆國聯盜壘王是馬林魚伯提（Jon Berti），他演出過單局盜3個壘包的神技，去年他以41次盜壘領先群雄。

這個數據對比今年實在差遠了，單是在明星賽之前，美聯運動家路易茲（Esteury Ruiz）半季就已經衝出43盜，國聯勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna）也有41盜。阿庫尼亞本來就是強打者，成為史上首位在明星賽前累積20轟、40盜、50打點的球員。台美混血的響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）18轟、26盜、48打點也是能跑又能轟的猛將。

大聯盟近10年來單季最多盜是2014年的迪戈登（Dee Strange-Gordon，舊名Dee Gordon），他該季在道奇跑出64盜，2017年他在馬林魚又跑出60盜，生涯3度坐上國聯盜壘王。然而今年的路易茲如果保持這個產量，季末將可以達到70次盜壘。路易茲秒速29.9呎（9.11公尺）不是最快，但是他反應迅速，能夠離壘很遠。由於新規則沒有限制捕手的牽制，現在抓盜壘主要是靠捕手出力了。

本季單純最暴力的跑者是紅人菜鳥克魯茲（Elly De La Cruz），他是真材實料的聯盟第一快腿，秒速達到30.8呎（9.38公尺），每次打出滾地都會令對方的內野手心驚肉跳。克魯茲還不是盜壘專業戶（本季16盜），但他前役對釀酒人演出從一壘盜至本壘的神技。