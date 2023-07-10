面對來自朝鮮日益升溫的軍事威脅，以及選邊站跟美日一齊對抗中國大陸的韓國，一直也想跟歐洲強化安全關係。去年，尹錫悅以韓國最高領導人的身分，首次出席北約峰會，曾說新的全球衝突與競爭，威脅到普世價值。

據悉，尹錫悅今年將釋出針對朝鮮更加犀利的訊息，以及加強安全、供應鏈與俄烏戰爭中對烏克蘭的援助。同時，尹錫悅將在北約峰會期間，與多位歐洲以及亞太領導人舉行雙邊對話，並單獨與北約簽訂一份新文件，藉此鞏固包括核武禁擴與網路安全等，11個不同領域的雙邊合作計畫。

同時，面對朝鮮不斷升級的核武與導彈威脅，尹錫悅將與北約合作，並發出聯合警告，國際社會不容忍朝鮮的非法行為。身為美國盟友，以及即將有機會成為軍武出口國一員的韓國，可能會面對新一輪提供烏克蘭武器的壓力。尹錫悅政府曾抵制過這個話題，因擔心俄羅斯對朝鮮的影響力。同時，外界也臆測，尹錫悅可能會出其不意訪問烏克蘭。

否認將前往烏克蘭的尹錫悅政府表示，尹錫悅將會強調首爾致力於恢復烏克蘭和平，並與其它國家商討一系列援助計劃。尹錫悅10日向美聯社（AP）表示，正準備提供烏克蘭物資中，包括將地雷移除的排雷工具以及救護車等，也會參與戰後重建工作。

尹錫悅這次將以總統身分首次訪問波蘭，預計雙方將討論如何加強經濟以及戰略合作關係，像是軍火交易與核能等議題。已成為韓國軍武出口主要國家的波蘭，正欲加強軍事肌肉，預防戰場從烏克蘭延伸至波蘭境內。

去年，兩家韓企與波蘭簽署價值約57.6億美元的坦克以及榴彈砲出口合約，屬於韓國有史以來，軍火交易金額最大的一部分。尹錫悅政府表示，此趟波蘭之行將有助於強化供應鏈、確保新的出口市場，並擴大烏克蘭戰後重建工作。

專家學者認為，尹錫悅在訪問波蘭時，可能會趁機釋出支持烏克蘭的訊息。能參加北約峰會，表示這些具有共同價值觀與規範的國家，相互合作機會也會增多。不知道尹錫悅會不會順道去烏克蘭，但至少有傳達出韓國的支持與援助。