來自江西的屏東媳婦楊進霞與丈夫陳德弘，以客家粄條及米苔目做出江西拌粉。(林和生攝)

屏東萬巒媳婦楊進霞從對岸江西嫁來台灣，喜歡研究料理的她，將江西著名的小吃江西拌粉，以客家粄條及米苔目取代，配合家鄉口味調製醬料，搖身一變成為充滿台灣味的炎夏開胃料理，盼藉此推廣家鄉美食。

很多新住民嫁來台灣後，可能會因語言無法溝通，無法很快地融入在地生活，孤單感也油然而生；但對來自江西的楊進霞來說，最無法習慣的是偏甜、不辣的飲食習慣。

為推廣家鄉美食文化，楊進霞以家鄉小吃結合客家米食文化，盼藉此融入社區，分享多元文化。

國中即住校自立的楊進霞，擁有一手好廚藝，為一解家鄉料理之愁，嘗試烹煮江西拌粉，但著手料理後發現，不論是台灣米粉、醬料和家鄉不同，多次嘗試後，發現客家米苔目及粄條很適合做拌粉，接著在醬料製作上，則改用蠔油和醬油替代。

她說，江西拌粉有點像是涼麵，將江西米粉煮好放在涼水中，想吃的時候就撈起來，拌入醬料，最重要的關鍵是調醬料，每家調醬都不同，尤其是辣椒醬更是重點。將豬絞肉爆香，加入蠔油、醬油等拌炒勾芡，之後再加入辣椒醬，再將米苔目或粄條拌入，一道融合江西和客家風味的扮粉就完成。

屏縣府文化處說，「屏東縣新住民社造培力計畫」作為培育新住民社造人才培育平台為目標，讓新住民發揮母國特色，讓屏東縣累積多元文化的足跡，並注入在地產業創新發展元素。

希望新住民將目光放回自己生活的環境中，從認識自己、認識地方，用自身經驗學習如何解決所面臨或是地方上問題，透過實際參與討論、解決問題，從在地回應各式新興挑戰。