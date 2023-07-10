受疫情影響，導致全國各地公共運量下滑，許多駕駛員紛紛轉職物流業，造成各縣市都出現公車業者駕駛人力不足的情形，嚴重影響民眾乘車權益，新竹市政府10日宣布為公車駕駛加薪4000元，希望留下駕駛，維持應有公共運量。

市長高虹安表示，為協助公車業者改善經營困境、提升駕駛員薪資待遇，並保障民眾的搭車權益，市府責無旁貸、勇於承擔，除了今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，並於7月7日召開說明會，協助業者了解薪資補助措施，盼透過政府輔導與補貼，讓業者永續經營取得民眾支持，共創造良好大眾運輸環境。

市府指出，交通處近日邀請市區公車業者說明薪資補助措施，會中提到受疫情影響公共運輸下滑3成，市府與業者共體時艱，不僅提供紓困補貼、調整合理營運成本，也會建置智慧站牌、候車亭及充電樁等措施，逐步改善公車環境，同時加碼駕駛員薪資4000元，預計80名司機受惠，補助期限至今年12月。