鑑於疫情改變全球人們的消費習慣，再次合作的Signify台灣昕諾飛與時報金犢獎做了大膽嘗試，首次成立Signify社群平台創意奬，以年輕人擅長的社群平台為載體，呈現不同的創意並即時分享。全球計有583件作品投稿角逐，於7月2日頒獎典禮揭曉得獎名單。
國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系同學柯允若創作，劉冠辰老師指導的《聰明挑燈，何懼夜戰？》獲得金犢獎，銀犢獎、銅犢獎依序為作品《動物們的好夥伴》、《Signify Universe》。
Signify台灣昕諾飛行銷總監陳菀儒表示，疫情改變大家的生活習慣，不論是了解產品或購買產品，人們會透過網路進行消費行為，所以今年呼應社會趨勢做了調整，讓學生透過網路平台進行創作，直接分享出去。
透過作品，陳菀儒觀察到學生們因為獎項參賽方式調整，思考文案內容與執行概念方面有很大的差異，發展的創意的方向也因而變得非常的多元。她表示，兩岸學生各有各的長才，但文案創作方面都滿棒的，其中有非常高的比例都可以直接運用，作為企業在社群行銷方面的元素，對業界帶來一些新的想法。
金犢獎得主柯允若未能到場，請同學代為領獎並轉達得獎感言。她表示首次拿到大獎意義重大，堅定她往設計領域發展的信念，也感謝指導老師劉冠辰持續給予建議，及同學們的腦力激盪。
銀犢獎得主是世新大學圖文傳播暨數位出版學系同學詹復堯，他坦承擅長攝影，但在指導老師陳秀真鼓勵下，決定透過繪圖挑戰以動物為主角的創作，襯托產品特點。獲得銅犢獎的國立臺北科技大學互動設計系研究所團隊表示，他們運用平台內容及實體展覽策畫模式，拍攝產品使用圖文的情境照或相關功能介紹，也透過搜集大家的不愉快，在Signify飛利浦燈具的照明下獲得溫暖的概念，達到作品《Signify Universe》always by your side的初衷。
陳菀儒表示，這次收到的作品中，同學們用不同的眼睛、不同視角所看到的當代性，與業界人士看到的有許多不同，非常難得。她也建議，未來參加金犢獎比賽的同學們，應把自己看到的當代性，與實際上的產品定位、業界的競爭狀況，做更深入的了解，再從而發展自己的當代性，會更能呼應企業需求。
Signify 社群平台創意奬
詳細得獎名單，請上時報金犢獎官網查詢。
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