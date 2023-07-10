鑑於疫情改變全球人們的消費習慣，再次合作的Signify台灣昕諾飛與時報金犢獎做了大膽嘗試，首次成立Signify社群平台創意奬，以年輕人擅長的社群平台為載體，呈現不同的創意並即時分享。全球計有583件作品投稿角逐，於7月2日頒獎典禮揭曉得獎名單。

國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系同學柯允若創作，劉冠辰老師指導的《聰明挑燈，何懼夜戰？》獲得金犢獎，銀犢獎、銅犢獎依序為作品《動物們的好夥伴》、《Signify Universe》。

Signify台灣昕諾飛行銷總監陳菀儒表示，疫情改變大家的生活習慣，不論是了解產品或購買產品，人們會透過網路進行消費行為，所以今年呼應社會趨勢做了調整，讓學生透過網路平台進行創作，直接分享出去。

透過作品，陳菀儒觀察到學生們因為獎項參賽方式調整，思考文案內容與執行概念方面有很大的差異，發展的創意的方向也因而變得非常的多元。她表示，兩岸學生各有各的長才，但文案創作方面都滿棒的，其中有非常高的比例都可以直接運用，作為企業在社群行銷方面的元素，對業界帶來一些新的想法。

金犢獎得主柯允若未能到場，請同學代為領獎並轉達得獎感言。她表示首次拿到大獎意義重大，堅定她往設計領域發展的信念，也感謝指導老師劉冠辰持續給予建議，及同學們的腦力激盪。

國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系柯允若的作品《聰明挑燈，何懼夜戰？》以日本浮士繪風格創作，獲評審青睞。(圖/時報金犢獎提供)

銀犢獎得主是世新大學圖文傳播暨數位出版學系同學詹復堯，他坦承擅長攝影，但在指導老師陳秀真鼓勵下，決定透過繪圖挑戰以動物為主角的創作，襯托產品特點。獲得銅犢獎的國立臺北科技大學互動設計系研究所團隊表示，他們運用平台內容及實體展覽策畫模式，拍攝產品使用圖文的情境照或相關功能介紹，也透過搜集大家的不愉快，在Signify飛利浦燈具的照明下獲得溫暖的概念，達到作品《Signify Universe》always by your side的初衷。

陳菀儒表示，這次收到的作品中，同學們用不同的眼睛、不同視角所看到的當代性，與業界人士看到的有許多不同，非常難得。她也建議，未來參加金犢獎比賽的同學們，應把自己看到的當代性，與實際上的產品定位、業界的競爭狀況，做更深入的了解，再從而發展自己的當代性，會更能呼應企業需求。

Signify台灣昕諾飛行銷總監陳菀儒認為今年參賽作品有多創意可應用在企業社群行銷。(圖/時報金犢獎提供)

Signify 社群平台創意奬

(圖表／時報金犢獎提供)

詳細得獎名單，請上時報金犢獎官網查詢。