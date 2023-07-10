周一日經225指數收盤跌198.69點或0.61%，為32189.73點。東證一部指數跌11.57點或0.51%，為2243.33點。
日經在一周前創下33753點近33年最高點紀錄。
繼上周五原油價格漲2美元，來到近九周新高，能源股是周一唯一上漲的板塊。礦業股持平。醫療股領跌1.34%。
日經自三月中旬以來已經上漲27%，並在上周達到高點。但在上周四該指數跌破25日移動均線，為近三個月來首見。
野村證券分析師Maki Sawada說，日經在短期內能否回到25日移動均線以上，為市場關注的焦點。
Sawada補充說，對日本交易員而言，周一的美股期貨是交易關鍵線索。
安川電機跌3.44%，是表現最差的個股；稍早該公司發布了令人失望的財務業績。
在日圓下跌之下，日本汽車製造商的表現也遜於預期。
日產跌2.55%。本田跌1.72%。
晶片股也下跌，東京威力科創跌1.5%，愛德萬測試跌2.5%。
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