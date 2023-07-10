首次演出男主角的春風表現不俗。（麻吉砥加電影提供）

春風和宋芸樺在電影《請問，還有哪裡需要加強》湊對，上演黑道大哥愛上洗頭妹的故事，這個組合雖是破天荒的嘗試，卻成功創造出戀愛化學效應，在幕後花絮中可看到，宋芸樺和春風兩人大跳毛巾舞之後，因為現場許多肥皂泡泡，結果不小心滑倒的NG畫面，讓宋芸樺說：「智障情侶檔！」戀愛版幕後花絮

導演九把刀提到宋芸樺飾演的阿芬，來想要找一位剛畢業的小女孩，但是後來宋芸樺來試鏡時，九把刀提到一個重要的關鍵點：「就是我們要一起照顧春風，一起擁抱春風，幫助他成長。」他覺得宋芸樺這點做到滿分，因為在排戲過程中宋芸樺和春風不斷地演出不同的感覺，一個這麼有經驗和資歷的女星卻願意放下身段陪著春風這個新手一路走來，讓九把刀形容：「猶如聖母的光輝，超渡了春風！」

宋芸樺在知道男主角由春風擔任時有點擔心，因為只有在玖壹壹的MV認識他，覺得看起來好像很酷很兇，沒想到第一次跟他讀本時，發現對方超級反差萌，因為春風後來會跟宋芸樺蹭頭還撒嬌，完全就是一個很可愛的男孩。