亞尼克「尊爵黑騎士」，988元。（亞尼克提供／朱世凱台北傳真）

暑假是親子陪伴高峰期，蛋糕品牌亞尼克連19年舉辦「亞尼克寫生比賽」，因疫情影響改線上舉行，睽違3年，今年再度回歸實體舉辦，預計7月30日早上在大安森林公園（主軸廣場）舉行，交件就有機會抽香港雙人來回機票大獎。珠寶盒法式點心坊(以下簡稱珠寶盒)則看好父親節將至，打造別出心裁的「歌劇院蛋糕」。

隨父親節即將來臨，為慰勞辛苦的父親們，亞尼克推多款人氣蛋糕新品，包含添加獨特夏威夷果仁，果仁經過糖炒出焦糖香，再淋上巧克力，搭焦糖慕斯及香草橙皮慕斯的「尊爵黑騎士」巧克力蛋糕；另7月30日寫生日，除可與寶貝一起在大安森林公園草地寫生，享受親子野餐時光外，現場還有烘焙DIY教學活動親子共樂，更加碼舉行「偶爸偶驕傲變裝創意秀」，活動採實際寫生報名者之父子現場報名；透過明顯裝扮造型與搭配道具者，於指定時間進行走秀，可加碼獲得抽獎機會乙張，「創意、用心與人氣」最佳者還能獲得董事長加碼獎勵隨享卡儲值金1000元。

珠寶盒法式點心坊以旗下「歌劇院、聖多諾黑、珂萃」三款法式甜點精巧打造巧克力王國，要以不同風味的巧克力向爸爸們致敬！本次推出經典的「歌劇院蛋糕」，以歌劇卡魯帕諾黑巧克力帶來沉穩而內斂的紳士風情。「聖多諾黑泡芙」，則是巧妙地使用法芙娜的黑巧可克力與白巧克力相互堆疊出不同層次感，如同甜蜜而暖心的居家好男人。帶有溫暖茶香的「珂萃」，是使用COTE包種茶巧克力作為主軸，以輕柔優雅的茶香風味帶出爸爸低調的溫柔。