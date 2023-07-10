只看身分證沒用，一名女網友與大她8歲的男友交往8年多，同居5年，確認過男方的身分證配偶欄是空白的，對方父母也對她很好，沒想到女網友懷孕6個月後元配找上門罵她，才知道男友已婚有兩個女兒，她竟成了小三。

這名女網友昨天（9日）在Dcard發文，20歲時跟男友交往，男方大她8歲，至今交往8年，同居超過5年，因為年齡差很大，怕自己成為小三，她要求查看男友身分證看是否已婚，確定對方配偶欄也沒人才交往，男方的態度也想跟她結婚，甚至都見過雙方父母。

原PO表示，去見男友父母的時候，他們對她很好又熱情，男友還帶原PO去認識他朋友，手機隨她看，現在原PO懷孕6個月，男友也開心說想趕快娶她，正在籌備婚禮，所以完全沒有想到，她會是小三。直到有一天他老婆找上門，歇斯底里罵她破壞別人家庭很不要臉，想抓她頭髮，報警才發現男友真的已婚，還有兩個女兒，自己被騙了8年，還背著小三罵名，被鄰居指指點點，肚子裡的孩子也大了拿不掉，崩潰不知道該怎麼辦。

對此，網友紛紛留言：「妳能住8年的魚池還真不簡單」、「好離譜」、「同居5年沒發現也太扯」、「先分手再找好一點的律師啊，不然呢？感覺像來騙生小孩的，別讓人渣得逞」；還有人表示「身分證是有bug的，千萬不要相信！」、「只要婚前辦身分證遺失，就能有配偶欄是空的身分證」、「要出來玩的人身份證都是假的，戶口名簿才是真的」。