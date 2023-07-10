活動吉祥物-花蛤寶寶超萌現身，將主題涼扇分送給蒞金觀光的遊客與鄉親。(于家麒攝)

系列活動「金湖鎮歌唱大賽」昨晚在新市里籃球場舉行預賽，現場擠滿觀眾與親友團為選手加油。(于家麒攝)

主辦單位今年特別從台灣邀請專業評審團隊到場評分，消除民眾對比賽公平性的疑慮。(于家麒攝)

「2023螢光燦爛-金湖海灘花蛤季」活動開跑！今（10日）上午在鎮長陳文顧帶領下於金門尚義機場舉辦快閃記者會，吉祥物-花蛤寶寶也超萌現身出境大廳熱情迎賓，將主題涼扇分送給每位蒞金觀光的遊客與鄉親，正式為長達1個多月的花蛤季系列活動揭開序幕。活動最高潮將在8月5日晚間的「金CHILL演唱會」登場，知名團體「玖壹壹」等重磅藝人將輪番上陣帶來精彩演出，High翻金門夏夜！

每年夏天金門民眾最引頸期盼的大型海灘活動「花蛤季」，前2年因疫情影響活動規模縮小不少；如今疫情解封恢復辦理，今日上午由金湖鎮長陳文顧、鎮民代表會主席蔡乃靖、鎮代表陳秀卿、張中法、林麗芬、陳威彰、林嘉森、金門航空站主任洪念慈與大會吉祥物-花蛤寶寶一同出席「2023螢光燦爛-金湖海灘花蛤季」尚義機場快閃記者會，宣告自7月1日起至8月6日止，長達1個多月內容豐富、熱鬧非凡的夏季盛宴正式展開，盛情邀請各方好朋友利用暑假到金門觀光旅遊，參與精彩繽紛的金湖海灘花蛤季系列活動，領略金門海洋和島民的熱情。

金湖鎮長陳文顧表示，曾經，金門海岸線埋下十萬多顆地雷，還有不計其數的海岸防禦設施，在重重的軍事管制下嚴禁民眾踏入，卻也間接保留了美麗的海岸沙灘景緻！疫情讓大家沉寂了3年，今年金湖海灘花蛤季活動除了讓民眾及遊客有全新體驗外，也希望能藉由活動吸引旅客前來金湖觀光消費、振興經濟，特別廣邀在地商家、小吃特產名店共襄盛舉，讓你玩得開心、吃得放心及買得安心，歡迎大家一起來享受碧海藍天的歡樂時光。

「2023 螢光燦爛-金湖海灘花蛤季」系列活動自7月1日起至8月6日止，長達一個多月，內容相當豐富、熱鬧，有「玖壹壹」等重量級藝人接力登場的「金CHILL演唱會」、螢光藝彩「花蛤小天使選拔賽」、金嗓悠揚「金湖鎮歌唱大賽」、給你一蛤讚「水域灘際活動」、「原住民豐年節」等，多達近20項的系列活動。歡迎大家一起遊樂金門，HIGH翻金夏。

系列活動「金湖鎮歌唱大賽」也是金門地區最大型的指標性賽事，昨(9)日晚間在金湖鎮新市里籃球場舉行預賽，現場擠滿觀眾與親友團為選手加油，應援聲不斷。不過今年的初賽卻從往年動輒有上百人報名搶破頭的「海選」，銳減到史上新低只有55人參賽，據很多參賽過的選手不願再披戰袍出戰的原因，就是出在評審團「專業度」的問題，而且很多台下觀眾也對「公平性」產生質疑，明明唱得很好的選手卻榜上無名；民眾說，既然標榜的是「歌唱大賽」，就應該著重於音準、音色、節拍上去評分，而不是穿得火辣、會扭會跳就能拿高分。

對此，主辦單位為一掃民眾疑慮，今年特別跨海從台灣邀請專業評審團隊到場評分，從初賽55人晉級的30位選手，經過昨晚一連串的廝殺，最後由陳卉榛、紀曾韋、江庭瑋、翁偉倫、吳品萱、梁穎臻、張景明、吳銘偉、劉奕杰、方瑀、陳信融、楊弘仁、陳雅明、卓曼筠及鄭存智等15位選手脫穎而出，將於7月30日晚上19點於成功海邊角逐「金湖鎮第16屆歌唱大賽」冠軍寶座，歡迎民眾到場為即將誕生的新一屆金門歌王／歌后加油打氣。其他詳細活動內容，請上2023金湖花蛤季臉書粉絲團https://www.facebook.com/profile.php？id=100093587341256＆mibextid=LQQJ4d查詢，或電洽活動廠商04-22058117。