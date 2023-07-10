大陸日前祭出半導體原料鎵、鍺的出口管制，美國政府也出手反擊，要求陸廠使用亞馬遜、微軟等雲端服務要申請，陸美科技戰已越演越烈。有媒體指出，由於大陸本土AI(人工智慧) 晶片尚未列入管控範圍，陸廠阿里巴巴旗下平頭哥，以及中興旗下中興微電子已逐季增加在台積電7奈米以下先進製程下單規模，積極推動AI領域發展。

根據《DigiTimes》報導，大陸本土AI晶片研發量能依舊熱絡，以阿里旗下平頭哥及中興旗下中興微電子為例，自今年首季起，已逐季增加在台積電7奈米以下先進製程下單規模，成為大陸AI高效能運算(HPC)晶片的希望所在。

半導體業者透露，大陸自主AI HPC晶片尚未列入美國管控名單，目前至少有數十家業者持續研發，其中最具技術實力且實現量產的是平頭哥及中興微電子，而這兩家廠商與台積電合作緊密，今年開始投片量逐季成長，預估下半年訂單規模將較上半年倍增。

但投資公司TriOrient Investments副總裁Dan Nystedt則在個人推特帳號PO文表示，美國出口管制的範圍包括大陸本土AI晶片開發商的先進晶片訂單，他質疑大陸是否繞過第三方下單躲避制裁，「可能從台積電訂購，出口到大陸以外的地方？」