印度雨季降下大暴雨，導致北部多個省大淹水，至今至少釀成22人死亡，喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）災情尤其嚴重，洪水沖斷多座橋樑，當地有數百年歷史的知名古老寺廟泡水，下方建築體「幾乎滅頂」。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、半導電視台（Al Jazeera）等報導，印度雨季降下大暴雨，造成北印度地區山洪暴發、土石坍方，光是9日，喜馬偕爾省、北阿坎德省（Uttarakhand）、北方省（Uttar Pradesh）、查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）及旁遮普省（Punjab）的洪水及土石流就釀成22人喪命。

VIDEO | Aerial view of floods in Punjab's Anandpur Sahib and Nurpur Bedi as incessant rainfall lashes the state. pic.twitter.com/gl45sy5TcM — Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2023

喜馬偕爾省、北阿坎德省政府呼籲民眾非必要不要出門，首都新德里也大淹水，昨（9）日降下153毫米雨量，是40年來7月單日最高降雨量，城市中多個區域水深及膝。

In India's New Delhi, more rain was recorded in one day than at any time in 40 years. Residents were forced to deal with flooded roads, traffic jams and power cuts. pic.twitter.com/rappAQMjhK — DW News (@dwnews) July 10, 2023

印度雨季降下大暴雨，北部喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）洪患嚴重。（圖／美聯社）

多山的喜馬偕爾省災情尤其嚴重，當地多個地區周末降下一個月的雨量。

Visuals of a flash flood hitting Thunag area of Himachal Pradesh's Mandi district.



Amid incessant rainfall lashing the hill state, Solan received 135 mm of rain on Sunday, breaking a 50-year-old record of 105 mm of rain in a day in 1971, while Una received the highest rainfall… pic.twitter.com/Tl1iM6poVc — Press Trust of India (@PTI_News) July 10, 2023

另據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、「India.com」報導，暴雨及洪水沖斷當地多座橋樑，其中包含馬恩迪（Mandi）地區歷史悠久的潘奇瓦克特拉橋（Panchvaktra bridge），這座橋樑連接座落於河中的潘奇瓦克特拉寺（Panchvaktra temple）。

根據印度旅行社「Tour My India」介紹，潘奇瓦克特拉寺位在蘇凱蒂河（Rivers Suketi）及比亞斯河（Beas River）的交會處，寺廟本身矗立於一座大平台上，每年吸引全國各地民眾朝聖，目前尚不清楚寺廟建造日期，不過過去記載，寺廟曾在西元1684至1727年間修復過，是歷史相當悠久的寺廟，目前已被歸類為印度國家遺址。

#WATCH | Himachal Pradesh: Mandi's Panchvaktra temple has been submerged in water due to a spate in the Beas River. pic.twitter.com/EhiZCdnDAQ — ANI (@ANI) July 9, 2023

畫面顯示，潘奇瓦克特拉寺浸泡在土黃色滾滾洪水中，寺廟下方建築體「近乎滅頂」，連接寺廟與陸地的潘奇瓦克特拉橋也在洪水中應聲倒塌。

The bridge of the Panchvaktra temple built in the river Beas is washed away with the water .this was the shot cut way to reach temple #Rain #mandi #Himachal #manali #flood pic.twitter.com/ynk9aKOH6O — Ashu Aneja (@ashuaneja1) July 9, 2023

Many houses and bridges were flooded away, but the Panchvaktra temple in Mandi District, Himachal Pradesh still stands there. Har Har Mahadev 🙏🚩 #HimachalFloods #Heavyrainfall pic.twitter.com/8ksMHrsRa4 — ɅMɅN DUВΞY 🇮🇳 (@imAmanDubey) July 10, 2023

當地另外一座有50年歷史的橋樑也被沖刷進滾滾洪水裡。

#WATCH | A bridge connecting Aut-Banjar washed away as Beas river flows ferociously in Mandi district of Himachal Pradesh



(Video confirmed by police) pic.twitter.com/q9S8WSu96Z — ANI (@ANI) July 9, 2023

此外，暴漲的比亞斯河上游河水也沖斷當地高速公路部分路段。

#WATCH | Portion of National Highway 3 washed away by overflowing Beas river in Kullu, Himachal Pradesh pic.twitter.com/c8gRsvSkt5 — ANI (@ANI) July 9, 2023

#BREAKING #India #Floods LIVE: The ferocious river in Balad Khad, located in the Baddi region of the Solan district in Himachal Pradesh. pic.twitter.com/VMk4N7uAe1 — National Independent (@NationalIndNews) July 9, 2023

印度氣象局預測，未來幾天北印度仍會降下更多雨量。

報導指出，每年南亞地區的雨季會降下全年70-80%雨量，山洪暴發造成嚴重災情與死傷，原本這時期的雨勢就難以預測，且變化很大，科學家警告，氣候變遷導致雨季更變化多端。