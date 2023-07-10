印度雨季降下大暴雨，導致北部多個省大淹水，至今至少釀成22人死亡，喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）災情尤其嚴重，洪水沖斷多座橋樑，當地有數百年歷史的知名古老寺廟泡水，下方建築體「幾乎滅頂」。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、半導電視台（Al Jazeera）等報導，印度雨季降下大暴雨，造成北印度地區山洪暴發、土石坍方，光是9日，喜馬偕爾省、北阿坎德省（Uttarakhand）、北方省（Uttar Pradesh）、查摩與克什米爾（Jammu and Kashmir）及旁遮普省（Punjab）的洪水及土石流就釀成22人喪命。
喜馬偕爾省、北阿坎德省政府呼籲民眾非必要不要出門，首都新德里也大淹水，昨（9）日降下153毫米雨量，是40年來7月單日最高降雨量，城市中多個區域水深及膝。
多山的喜馬偕爾省災情尤其嚴重，當地多個地區周末降下一個月的雨量。
另據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、「India.com」報導，暴雨及洪水沖斷當地多座橋樑，其中包含馬恩迪（Mandi）地區歷史悠久的潘奇瓦克特拉橋（Panchvaktra bridge），這座橋樑連接座落於河中的潘奇瓦克特拉寺（Panchvaktra temple）。
根據印度旅行社「Tour My India」介紹，潘奇瓦克特拉寺位在蘇凱蒂河（Rivers Suketi）及比亞斯河（Beas River）的交會處，寺廟本身矗立於一座大平台上，每年吸引全國各地民眾朝聖，目前尚不清楚寺廟建造日期，不過過去記載，寺廟曾在西元1684至1727年間修復過，是歷史相當悠久的寺廟，目前已被歸類為印度國家遺址。
畫面顯示，潘奇瓦克特拉寺浸泡在土黃色滾滾洪水中，寺廟下方建築體「近乎滅頂」，連接寺廟與陸地的潘奇瓦克特拉橋也在洪水中應聲倒塌。
當地另外一座有50年歷史的橋樑也被沖刷進滾滾洪水裡。
此外，暴漲的比亞斯河上游河水也沖斷當地高速公路部分路段。
印度氣象局預測，未來幾天北印度仍會降下更多雨量。
報導指出，每年南亞地區的雨季會降下全年70-80%雨量，山洪暴發造成嚴重災情與死傷，原本這時期的雨勢就難以預測，且變化很大，科學家警告，氣候變遷導致雨季更變化多端。
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