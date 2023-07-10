南亞科第二季虧損收斂，每股虧損為0.25元，呈現連三季度赤字。南亞科總經理李培瑛表示，整體市況方面，自去年第二季起DRAM需求逐季下滑，今年第二季需求開始築底，2023下半年有機會需求逐步改善，但仍需觀察大陸內需市場及美國雲端市場及全球經濟景氣的復甦力道，其中地緣政治、歐洲戰爭、美中貿易爭執等都可能持續影響市場需求復甦。

南亞科進一步說明，今年第二季部分DRAM供應庫存開始去化，各家皆已調控產能與資本支出。2023下半年仍需觀察DDR4庫存去化、DDR5成長及整體需求復甦，有機會在今年第四季恢復供需平衡。

在供給方面，DRAM供應商持續調節產能與產品組合配置，預期2023全年產業供給將較去年減少，而2023年DRAM資本支出較前一年明顯下修，預期將延續至2024年。

在需求方面，AI伺服器激勵雲端需求，然企業IT支出仍保守，美國雲端業者復甦力道是觀察重點；手機領域，下半年新機上市，平均DRAM搭載量增加，而大陸區手機銷售復甦力道是觀察重點；PC也受庫存逐步修正回到正常水準，下半年出貨可望優於上半年；消費型電子終端產品，在電視、IP CAM、網通、工控及車用需求相對健康，下半年各別消費型電子產品有機會逐漸開始回溫。

DRAM價格方面，第三季部分價格微幅下跌，但部分已經看到平穩或小幅度，如高階AI記憶體、部分消費性漲價，整體單季平均來看仍小幅下跌，不過市場狀況逐步築底，將走向供需平穩。

南亞科上半年兩季均未提列存貨跌價損失，因公司售價仍高於存貨成本，主要受惠各產品組合，總平均南亞科不需提列存貨跌價損失，但南亞科仍需提列減產損失、庫存提列減損，拖累毛利率，若第一季沒有提列各項損失，撇除因素使第一季毛利率預估會是小幅上揚，而第二季受DRAM平均售價季減中個位數百分比，毛利率因此壓力擴大。第三季毛利率，還是要看整體價格、減產提列狀況、庫存提列損失之變化。

南亞科認為，最壞情況已經在築底，整體狀況已經接近築底，銷售量已略微改善。第四季需求端若有持續逐步改善，在銷貨量增加搭配價格穩定下，下半年營收有機會逐月提升。