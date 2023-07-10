美國政府7日宣布，將提供集束炸彈給烏克蘭，讓該國在俄烏戰爭中使用。儘管烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）強調該武器不會在俄羅斯國土使用，但依然引發各界爭議。對此，我退役空軍中將張延廷指出，台灣也有購買類似武器，且該武器打出去後會有啞彈，後續處理相當危險。

張延廷今（10）日在網路節目《Cti Talk》介紹，集束炸彈1顆大型飛彈裡面可能包含幾百顆小彈，少的話50枚，多的話可以達到600枚，且該武器殺傷力非常強，在空中爆炸，一炸就散開，穿防彈背心也沒用，大腿、臉部一樣會暴露在砲火之中，算是一種比較殘忍的炸彈。

除此之外，張延廷還提到，美國、中國、俄羅斯都沒有簽屬不使用集束炸彈的承諾，且該武器有3%的不良率，載有100枚小彈的集束彈會有3顆啞彈；而裝載600枚小彈的大型集束彈，啞彈可能高達18枚，戰後有人碰觸到啞彈，就極有可能被炸到。

張延廷披露，據他了解，台灣也有集束炸彈，被我軍稱為「子母彈」，一枚裡面有247顆小彈，每個都像棒球的大小。張還以大安森林公園為例，稱若是子母彈在公園上空爆炸，那裡面的人都會死傷慘重。

對於烏克蘭將集束炸彈用在俄烏戰爭中，張延廷分析，那麼在俄烏戰爭中打得並不好的俄羅斯，先是陷入長期戰、拉鋸戰後，接著又碰到這種高殺傷力的炸彈，恐會使用更兇殘的武器展開報復。