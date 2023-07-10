北科大資財系學生到熱炒店嗑光2鍋米，店家準備不及遭學生以一星洗版，有網友認為大鍋白飯理應30分鐘內就能煮好，但一名曾在餐飲店打工的網友表示，煮大鍋白飯非常耗時耗體力，根本不可能30分鐘內完成，貼文釣出不少在餐飲業工作的網友認同，直呼「絕對不可能在30分內煮好。」

原PO今（10）日於PTT八卦版指出，以前曾在餐飲業打工，有煮大鍋白飯的經驗。他說光是洗米就得花上不少時間，米放入大電鍋前，需放一張濾網在底層，否則煮出來的米心沒透又硬，且煮好後也不能馬上打開，得等最底下的水分收乾，米飯才會好吃，煮好後還得從大電鍋扛到外面的電子鍋保溫，又燙又重，一定要超級小心。

原PO表示，因此大鍋米絕對不可能30分鐘洗好、煮好，加上店長會抓米量，不可能煮太多，若來客量突暴增，供應不及就會到附近的餐廳買白飯應急。

貼文激起網友回應，「如果真的沒人負責煮飯，在那短時間內，根本補不起來，還是快去外面買比較好」、「以我在餐廳煮過數年飯的經驗。不含洗米悶飯，30分鐘絕對不可能」、「沒錯，絕對不可能30分內煮好」。

也有人不以為然說，「緊急要用飯哪管什麼SOP」、「米通常會先泡好吧！如果真的要供應的話」、「我只能說有時候趕時間米根本不洗的」、「真的緊急，前面那些前置作業都可以省略啦」。