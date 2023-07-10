岸巡以無人機升空，俯瞰海域搜索。（岸巡提供／許逸民澎湖傳真）

海巡循失聯者手機最終訊號在海上展開搜索。（岸巡提供／許逸民澎湖傳真）

岸巡使用無人機空中偵察，海域狀況一目了然。（岸巡提供／許逸民澎湖傳真）

海釣失聯者獨駕出海的休閒漁船。（家屬提供／許逸民澎湖傳真）

海釣失聯者穿著的上衣。（家屬提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖接連3天都傳出不幸溺斃意外，昨日又傳出一艘休閒漁政0033小船清晨從西衛漁港出海釣魚，卻迄今失聯也不見返航。家屬昨晚報案請求協尋，澎湖海、岸巡都出動海陸大搜索，也以無人機升空，鎖定赤崁外海順風礁至金嶼一帶大區域空拍搜索，但仍未找到這艘小船和船上的陳姓男子蹤跡。

行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心的陳姓員工（30歲），昨（9）日清晨駕駛自用小船出海釣魚，截至昨晚仍未見返航，因此家屬緊急向西衛安檢所報案協尋，海巡署獲報後，由海巡出動巡防艇沿著手機最終訊號從跨海大橋往空殼嶼海域進行搜索，另一方面岸巡在陸地上向海岸線來回穿梭搜尋，但迄今都無所獲。

今天，第七岸巡隊也試圖以無人機在白沙赤崁外海順風礁至金嶼一帶展開空中搜索，但仍未發現蛛絲馬跡。由於失聯的陳姓男子，為澎湖海洋生物研究中心員工，去年與同事結婚，平日表現很優秀，也才剛考上約僱職缺，即將在7月20日任職，卻傳出失蹤意外，澎湖海洋生物研究中心除祈福外，也出動公務船加入搜救行列，並轉貼家屬提供的船隻和衣著照片，希望大家幫忙留意。

海巡署金馬澎分署澎湖第七岸巡隊指出，失聯人船的家屬是9日晚間6時59分向西衛安檢所報案，指稱陳姓男子獨駕一艘休閒自用漁船，於9日清晨5時25分出西衛港釣魚，至今未回，向海巡請求協助。

澎湖海域從6日傳出通樑鄭姓漁民在跨海大橋附近海域潛水撈捕海膽失聯，晚間尋獲時已溺斃，7日又有一來自台南的徐姓男子（62歲），自馬公市觀音亭西瀛虹橋上落海失蹤，經潛水搜救後，終於虹橋下方處發現落海失蹤徐男，但也已呈OHCA狀態，送醫不治。8日則是新北的古姓遊客，在馬公市風櫃里情人灣海域浮潛溺斃。昨（9）日又傳出休閒漁船出海釣魚失聯，迄今音訊全無，海巡正加強進行海陸搜索，把握黃金72小時搜救時間。