屏縣府配合高鐵興建計畫及科學園區、科技產業園區擴區、運動休閒園區產業發展布局，於屏東市六塊厝周邊地區新訂都市計畫，並於7月6日經縣都委會大會審議通過，預計於7月底報請內政部審議。有望在年底通過內政部都委會審議，中央地方同步加速，打造屏東成為科技人新故鄉。

屏東縣長周春米表示，縣府為擴大高鐵延伸屏東六塊厝設站綜效，以高鐵站為中心，在縣府爭取下，行政院陸續加碼科技產業園區擴區、科學園區以及實驗中學等，再搭配縣府推動中的國際棒球場運動園區，未來這個面積307公頃高鐵特定區，以科技產業的發展搭配高鐵建設作為發展兩大利基，將會是一個產業、生活、教育一體新都心。

屏縣府為加速屏東高鐵站區開發，首先是整個307.15公頃高鐵特定區在規畫上以產業用地為主，共規畫137.73公頃產業用地，為未來屏東產業升級做好準備。

其次是同步開發，周邊重大建設先行循非都市土地開發許可方式辦理，如屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區，已經分別於今年3月及5月動土進入實質開發工程，運動休閒園區第1期也已經進入工程設計，實驗中學也預計於113年度開始招生，第1期校舍於2026年8月啟用。

為保障私有地主權益，同時提升國有土地效益，都市計畫亦採區段徵收及都市更新方式同步辦理。另外，縣府也同步啟動周邊道路聯外道路改善計畫，並配合特定區範圍道路作銜接，縣府期待在都市計畫報請內政部審議時，中央協力為未來特定區的發展先行建構完整體交通系統路網。

屏縣府城鄉發展處表示，屏東高鐵特定區的各項重大建設，在中央與地方協力下跟時間賽跑，屏東科學園區從行政院核定籌設計畫後，僅花1年4個月即完成開發審議程序；屏東科技產業園區擴區則是1年11個月完成。

於此同時，縣府同步辦理特定區規畫作業，都市計畫草案於7月6日經縣都委會大會審議通過，後續將盡速提內政部都市計畫委員會審議，全力推動各項重大建設加速大步向前。