古斌（左）在預告中跟王心凌（右）對戲。（摘自youtube）

王心凌接新代言，重新演繹知名冰鋒衣超洗腦廣告，同框的男主角還是《角頭》系列反派古斌，如此反差新穎的組合，也讓廣告一上線再度掀起討論。在三段廣告中，古斌一改有別於過往的「流氓」形象，在廣告中飾演與王心凌搭話的害羞男子，反差萌的演出，搭配KUSO的劇情也為廣告注入滿滿的笑點。

對於這次收到廣告拍攝的邀約，古斌表示到：「我真的很訝異、驚喜！因為近些年作品類型大多數都圍繞警匪、反派角色，我從未演過KUSO、可愛的角色，相對壓力也很大。」這次的拍攝對古斌來說是極大的挑戰，在拍攝當天才知道客戶與導演都想看到自己的另一面，他也提別提到，謝謝導演跟副導現場的引導與信任，自己才能放膽演出。

因為《角頭》中的「壞壞」一角，古斌紅遍兩岸，在疫情最嚴重的時期，他在大陸拍了多部影視作品，今年4月他也才剛返台拍完《角頭》影集版，再度回歸演出「壞壞」。日前古斌又拍攝一部新的台灣影集，角色也有別與以往形象，影迷敬請期待。