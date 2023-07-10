漢來美食表示，暑期前向來是餐飲業準備進入旺季的預熱期，隨著疫情影響趨緩，加上去年受疫情影響比較基期較低，自去年9月以來單月營收已有9個月改寫同期新高，成長動能穩定釋放，使第二季營運淡季不淡，上半年均繳出亮麗成績單。

展望下半年，漢來美食除了籌備10月將在台北南港開幕的「漢來皇家鬱金香酒店」館內7家餐廳，既有品牌也持續展店，並持續提供受歡迎的好食材鞏固生意量，如攜手美國肉協、睽違3年重新舉辦美國牛肉節活動。

漢來美食去年9月甫推出新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，7日於高雄夢時代購物中心B1美食街開出第2家分店，自6月30日試營運以來營業額即不斷攀升，單日最高創下18萬營業額，成功搶攻親子及年輕客層客群，9月將再開出集團首家街邊店。

漢來美食將藉由強化組織、完善人力資源管理並輔以數位工具，提升公司各項軟硬體實力，創造更優質的顧客體驗，以確保並提升公司經營績效。此外，將繼續深耕電子商務市場，推出更多元產品，藉由數位化串聯品牌消費旅程、延伸營運廣度，帶動公司整體業績。