竹山鎮鹿山路附近電線杆2月20日晚間遭撞斷，卻找不到肇事車輛報警，警方循線查獲是楊姓男子酒後開車肇事。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

楊姓男子2月20日酒後開車回家途中撞斷電線桿，竟條車在附近巷弄呼呼大睡，事隔2小時酒測值高達1.19毫克。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山鎮酒駕慣犯楊姓男子剛執刑完畢出監，今年2月20日、3月23日又兩度酒駕，相繼傳斷電線桿及車禍，且呼氣酒測值均高達1.19毫克，讓家人搖頭直呼：「喝到醉茫茫，119是警訊了，還不知悔改！」南投地方法院審理後，認為楊男對刑罰的反應薄弱，加重其刑，各判處有期徒刑8個月、10個月，合併執行刑1年2個月。

判決書指出，楊姓男子與母親及妻女同住，他是酒駕慣犯，曾因為酒駕入監服刑，去年11月初剛服刑期滿出監，早已遭吊銷駕照，未料他未記取教訓，一再酒後無照駕駛，甚至開車撞斷電線桿或與人碰撞出車禍。

檢警調查，楊男2月20日在木屐寮的朋友家飲用XO酒後，喝了整個下午，傍晚6時許無照開車返家，行經鹿山路附近撞斷電線桿後逃逸，在附近巷弄停車在車上呼呼大睡，附近住戶聽見巨響外出查看，赫見電線桿斷成3截報案，肇事車已逃逸無蹤。

警方調閱監視器，晚間8時循線在附近巷弄找到肇事車輛，肇事者楊男躺在車上呼呼大睡，上前盤查，發現楊男全身散發酒味，事發後2小時其呼氣酒測值仍高達每公升1.19毫克。

事隔約1個月、3月23日，楊男獨自在家喝藥酒後無照開車出門，又與張姓男子發生車禍，其呼氣酒測值也高達每公升1.19毫克，家人痛斥：「喝到醉茫茫，119是警訊了，還不知悔改！」

法官審理表示，楊男有家暴、竊盜等前科，還是酒駕累犯，素行不佳，近兩次酒駕酒測值高達每公升1.19毫克、超過標準值數倍，因此加重其刑，各判處有期徒刑8個月、10個月，合併執行刑1年2個月。

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