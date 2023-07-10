桃園市原住民人口截至今年5月底有8萬1090人，居全國第2僅次於花蓮縣，其中中壢區原住民人口數達1萬人，是目前都會區人數最多區域，原住民族委員會主委夷將．拔路兒10日至桃園市中壢區文化健康站視察，關心族人長輩，並宣布全國將再新增22處文化健康站，今年全國總設站數將達到503站。

夷將．拔路兒表示，近年來各縣市廣設原民文化健康站，提供到站長者生理量測、延緩失能活動、電話問安、營養餐食等服務，從2016至2021年全體原住民族平均餘命指標來看，從71.92歲增加至73.92歲，共增加2歲，原住民族整體照顧環境，因政府推動長期照顧2.0，看到顯著結果。

他說，文化健康站經費在蔡英文總統支持下，由公益彩券回饋金轉由長照服務發展基金支應後更加穩定，今年預算已成長至12.58億，擴大文健站布建也從2016年的121站提升至今年503站，為因應原住民族人逐漸移居至都會區，原民會也重視都會區文健站的設置，從最早的只有9站成長至今年已設置達89站，同時兼顧原住民族地區及都會區長者照顧。

他提到，中壢區的文化健康站是全桃園最早設立的都會區文健站，特別來關心原民長輩使用心得，大家也分享了文化健康站每天都過得很快樂。